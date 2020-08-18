Pai de David Silva garante que jogador não tinha nenhum compromisso com a Lazio

Após a crítica do diretor de futebol da Lazio, Igle Tare, à forma como David Silva decidiu se juntar à Real Sociedad, o pai do jogador, Fernando Jiménez, saiu em defesa do filho. Para ele, o meio-campista não tinha nenhum compromisso com o clube italiano.

- Quando a Lazio soube da Real [Sociedad] não reagiu mal, porque não havia nada assegurado. Havia conversações com a Lazio, tal como havia com a Real Sociedad e outras equipas - disse à rádio "MARCA Donostia".

- Depois, o meu filho tomou a decisão de ir para a Real. Não havia nada fechado com eles e o David ficou surpreendido com a reação da Lazio. A Lazio falou com o empresário do David, não com ele, por isso não entendo porque o atacam como pessoa. [David Silva] Não tinha qualquer compromisso assumido com a Lazio e havia outras equipas, como a Real, que também estavam em conversações com ele - completou.