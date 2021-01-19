Pai de Alaba nega acordo com o Real Madrid e não descarta uma possível ida ao Barcelona

Após o jornal "MARCA" publicar que David Alaba já teria chegado a um acordo com o Real Madrid, o pai e agente do jogador, George Alaba, garantiu que ainda não tem nada certo sobre o futuro do atleta do Bayern de Munique.
Em entrevista ao "BILD", George admitiu que existem outros clubes interessados e que nada está fechado. O jornal alemão cita Liverpool, PSG, Manchester City e United. O jornalista Max Bielefeld, da Sky Sports, diz que um dos agentes do jogador, Pini Zahavi , está esperando o resultado das eleições do Barça. Se Joan Laporta, amigo pessoal do israelense, ganhar, um acordo entre o clube catalão e Alaba ficaria mais próximo.
A decisão final será tomada em junho. Bielefeld informa que o exame médico feito pelo jogador foi realizado por seguros privados e não pelo Real Madrid.