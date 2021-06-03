Pai de Aguero ataca Guardiola: 'Quer ser mais protagonista que os atletas'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Leonel Del Castillo, pai de Sergio Aguero, fez críticas ao técnico Pep Guardiola, do Manchester City. Em entrevista à rádio "La Red", o também empresário do jogador disse que não acreditava no choro do comandante catalão após a última partida do camisa 10 na Premier League.- Eu não acredito nele. Nunca foi sincero com meu filho. Na minha opinião, ele nunca o quis. Guardiola quer ser mais protagonista em seus clubes do que os jogadores. De um dia para o outro ele muda os atletas, o meio de campo e você nunca sabe se é a escolha principal ou não.

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Leonel também revelou que outros clubes da Premier League também se interessaram nos serviços de Aguero antes do argentino assinar contrato com o Barcelona.

- Meu filho esperou até o final para renovar com o Manchester City, mas não aconteceu. O Arsenal estava interessado e o Chelsea entrou no último minuto. Mas ele está feliz no Barcelona e parece que Messi deve ficar para que eles joguem juntos.