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Padre Fábio de Melo faz vídeo pedindo que o torcedor entre para o programa de sócios do Cruzeiro

Cruzeirense declarado, o sarcedote entrou na campanha para aumentar o número de associados da Raposa, que hoje está em 32 mil...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 15:37
O Cruzeiro ganhou mais Ilustre torcedor em sua campanha para atrair novos associados ao seu programa de sócio-torcedor. O padre Fábio de Melo, cruzeirense declarado, usou suas redes sociais para chamar a China Azul a se associar ao clube. Fábio de Melo atendeu o chamado de Ronaldo, dono da SAF da Raposa, para Impulsionar o programa de sócios, meta da atual gestão.
-Alô, meu povo cruzeirense. Como é de conhecimento de todos, meu querido amigo Ronaldo assumiu o time e está fazendo um enorme esforço para fazê-lo voltar a ser grande, como sempre foi. E nós torcedores também podemos fazer nossa parte- disse Fábio de Melo no Instagram. Veja o vídeo completo acima. -Está sendo lançada a campanha sócios cinco estrelas. Uma maneira de envolver todos nós que gostamos do Cruzeiro e podemos dar, sim, uma pequena contribuição para fazer o time voltar a brilhar como sempre brilhou- completou.
Desde a chegada de Ronaldo, em dezembro do ano passado, a torcida do Cruzeiro mais do que triplicou o número de sócios do clube, que hoje está em mais de 32 mil adesões.
Ronaldo quer que o clube chegue até o fim do Mineiro com 50 mil associados até o fim do Campeonato Mineiro e que no futuro se aproxime dos 120 mil sócios do rival Atlético-MG, que hoje detém o maior programa de sócio-torcedor do país.
-Eu botei uma meta de 50 mil até terminar o Campeonato Mineiro. Acho que a gente pode chegar lá, o Cruzeiro tem aí, mais ou menos, uma massa de 10 milhões de torcedores. Então, é uma meta acessível e contamos com todos- disse o Fenômeno.
Crédito: Cruzeirensedeclarado,FábiodeMeloentrounacampanhaparaincentivarotorcedoravirarsóciodaRaposa-(Reprodução/Cruzeiro

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