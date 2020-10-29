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futebol

Paços Ferreira e Porto abrem sexta rodada do Campeonato Português

Dragões desejam dar sequência no bom momento e garantir a vitória para colar no Benfica...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:21

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 11:21
Crédito: José Manuel Ribeiro / AFP
Nesta sexta-feira, o Paços de Ferreira recebe o Porto pela sexta rodada do Campeonato Português. O confronto será disputado no estádio da Capital do Móvel, às 17h30, em Paços de Ferreira.
Na última partida, o Paços de Ferreira empatou em 1 a 1 contra o Nacional e estacionou na décima segunda colocação na tabela. Agora com todos os times apresentando o mesmo número de jogos, a equipe precisa somar pontos para se afastar de vez da ponta de baixo da tabela.
Com gol do brasileiro Evanílson, o Porto venceu na última rodada o Gil Vicente por 1 a 0 e deseja dar sequência na boa fase para encostar no líder do Campeonato Português. Cinco pontos atrás do Benfica, os Dragões estão em terceiro lugar na tabela com 10 pontos conquistados.

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