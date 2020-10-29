Paços Ferreira e Porto abrem sexta rodada do Campeonato Português

Crédito: José Manuel Ribeiro / AFP

Nesta sexta-feira, o Paços de Ferreira recebe o Porto pela sexta rodada do Campeonato Português. O confronto será disputado no estádio da Capital do Móvel, às 17h30, em Paços de Ferreira.

Na última partida, o Paços de Ferreira empatou em 1 a 1 contra o Nacional e estacionou na décima segunda colocação na tabela. Agora com todos os times apresentando o mesmo número de jogos, a equipe precisa somar pontos para se afastar de vez da ponta de baixo da tabela.