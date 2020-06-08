Paços de Ferreira vence com direito a gol de Douglas Tanque, que entra para a história do clube

Crédito: Divulgação

Em jogo isolado neste domingo, pela rodada de reabertura do Campeonato Português, após exatos três meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, um brasileiro brilhou com direito a uma marca expressiva. Na vitória de 3 a 2 sobre o Rio Ave, fora de casa, o atacante Douglas Tanque balançou as redes e entrou para o Top10 dos maiores artilheiros da história do Paços de Ferreira.

Homem-gol dos Castores na temporada, agora com sete gols, sendo seis na Liga, Douglas Tanque chegou ao Paços em julho de 2018 e, agora, já tem 21 gols em 59 partidas. Com o que marcou nesse retorno do futebol à Terrinha, ele se igualou a Pedrinha e entrou no hall dos grandes goleadores do clube, fundado em 1950 e que tem como maior artilheiro Bruno Moreira, com 36.

Em jogo com portões fechados, o Paços de Ferreira saiu na frente aos 12 minutos, com um gol inusitado. João Amaral cobrou a falta de longe, levantando a bola na área, mas, com a força do vento, ela encobriu o goleiro e entrou direto. Douglas Tanque ampliou dois minutos depois, com oportunismo, aproveitando cobrança de escanteio. O Rio Ave diminuiu no fim do primeiro tempo, em gol de Diego Lopes confirmado apenas pelo VAR – o Paços reclamou que a bola teria saído pela linha de fundo.

A porteira se manteve aberta no segundo tempo e os gols continuaram saindo. Aos 7 minutos, o brasileiro Bruno Santos ampliou para o Paços, num golaço, livrando-se de três marcadores dentro da área. Mas não demorou para o time da casa diminuir de novo, com o angolano Gelson Dala. Apesar da pressão sofrida, o time de Douglas Tanque conseguiu segurar a vitória e garantir importante resultado.

- Fizemos dois gols seguidos bem cedo, o que nos deu confiança e nos deixou mais soltos em campo, até porque era até normal sentirmos o ritmo de jogo, pelo tempo que ficamos sem jogar - comentou Douglas Tanque.

- E fico feliz por poder, em tão pouco tempo, já estar entre os principais artilheiros da história do clube. É legal deixarmos marcas. Quem sabe não subo bem mais nessa lista? - completou ele, que tem contrato com o Paços até junho de 2021.