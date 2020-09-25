Paços de Ferreira recusa duas propostas por Douglas Tanque, que estende contrato

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Artilheiro do Paços de Ferreira há duas temporadas, o atacante Douglas Tanque teve seu contrato estendido pelo clube por mais um ano. Como o assédio sobre o brasileiro se intensificou nas últimas semanas, o presidente do Paços, Paulo Meneses, se antecipou e renovou o vínculo até junho de 2022, após recusar duas propostas oficiais pelo ex-jogador de Guarani e Corinthians.

Uma delas do Kasimpasa, da Turquia, e a outra do Al Batin, da Arábia Saudita, ambas de um milhão de euros, como confirmou Cleber Desiderio, empresário do jogador. O contrato de Douglas era válido até junho de 2021, e o atacante poderia até assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de dezembro deste ano. Ele é visto como peça fundamental no clube, que tem o objetivo de se manter na elite do futebol português. O Paços de Ferreira estreou na atual edição da Primeira Liga na segunda-feira (21/09), quando empatou em 1 a 1 com o Portimonense e Douglas passou em branco. E volta a campo neste domingo (27/09) para encarar o Sporting. Na última temporada, ele marcou 11 gols na competição e figurou entre os 10 principais artilheiros – o também brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica, encabeçou a lista, com 18.

Vale ressaltar que, em apenas dois anos no Paços de Ferreira, Douglas já se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube, fundado em 1950. Com 26 gols, ele só está atrás de Bruno Moreira (36) e William (32). Uma de suas metas é atingir o topo e deixar seu nome marcado.