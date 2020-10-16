Paços de Ferreira, de Douglas Tanque, busca primeira vitória na temporada

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Após um início complicado no Campeonato Português, o Paços de Ferreira espera a primeira vitória na competição depois a da data-Fifa. Neste fim de semana, o clube do Porto enfrenta o Santa Clara, que faz boa campanha e é vice-líder, em casa, no domingo.E quem está confiante para a retomada da competição é o atacante brasileiro Douglas Tanque, que recentemente renovou seu contrato com o clube português até 2022. Em busca do primeiro gol na temporada, o atleta disse que a pausa fez bem para o elenco treinar mais.

- Tivemos até boas atuações, mas os resultados não vieram. Mas essa nova paralisação fez muito bem ao grupo. Pudemos conhecer melhor os jogadores que chegaram e também nos ajustamos ao sistema de jogo do treinador - disse Douglas Tanque.

O brasileiro, que marcou 11 gols na temporada passada, elogiou o adversário, mas disse que sua equipe está preparada para buscar a primeira vitória na competição nacional.