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futebol

Paços de Ferreira, de Douglas Tanque, busca primeira vitória na temporada

Time do brasileiro encara o Santa Clara neste domingo, pela quarta rodada do Português...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 16:02
Crédito: Divulgação
Após um início complicado no Campeonato Português, o Paços de Ferreira espera a primeira vitória na competição depois a da data-Fifa. Neste fim de semana, o clube do Porto enfrenta o Santa Clara, que faz boa campanha e é vice-líder, em casa, no domingo.E quem está confiante para a retomada da competição é o atacante brasileiro Douglas Tanque, que recentemente renovou seu contrato com o clube português até 2022. Em busca do primeiro gol na temporada, o atleta disse que a pausa fez bem para o elenco treinar mais.
- Tivemos até boas atuações, mas os resultados não vieram. Mas essa nova paralisação fez muito bem ao grupo. Pudemos conhecer melhor os jogadores que chegaram e também nos ajustamos ao sistema de jogo do treinador - disse Douglas Tanque.
O brasileiro, que marcou 11 gols na temporada passada, elogiou o adversário, mas disse que sua equipe está preparada para buscar a primeira vitória na competição nacional.
- Foram treinos exaustivos, treinamos muita movimentação e finalizações. Com certeza voltaremos bem mais calibrados. Vamos encarar um time que tem chamado a atenção, com um excelente início de temporada, mas que possamos conquistar a primeira de muitas vitórias esse ano - finalizou.

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