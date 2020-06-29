Pacientes recebem alta e hospital de campanha do Pacaembu será fechado

O hospital de campanha montado no Pacaembu para atender pacientes da Covid-19, o novo coronavírus, encerrará as atividades nesta segunda-feira (29). As duas últimas pessoas que estavam no local tiveram alta hoje, o que permitirá o fechamento da estrutura.
A Gestão municipal atribui o encerramento do local à queda nos índices de ocupação de leitos destinados ao tratamento do novo coronavírus. O anúncio do encerramento das atividades foi realizado pelo prefeito Bruno Covas na última sexta-feira (26), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.
- Desde o dia 1º de junho essa taxa de ocupação nos leitos vem diminuindo na cidade de São Paulo e nos últimos dez dias nós estamos com uma taxa abaixo dos 50%. Por isso, que então, a Prefeitura entende que chegou o momento de começar a fechar esses leitos na cidade e vamos fechar na segunda-feira o hospital municipal de campanha do Pacaembu - disse Covas na sexta.
O hospital no Pacaembu começou a receber pacientes em 6 de abril e custou cerca de R$ 23 milhões e foi operado pelo Einstein, que vai doar todos os equipamentos utilizados para a prefeitura, para auxiliar no combate a pandemia em outros hospitais da cidade. E MAIS:Felipe Melo fez festa na pandemia: confira quem mais saiu do isolamentoFesta de Felipe Melo na pandemia gera bronca e reunião no PalmeirasCom piora do quadro de COVID-19 no estado, data de retorno do Gauchão fica em xequeAdversário do Flamengo no último Mundial é infectado pelo coronavírusTime do Botafogo faz protestos em campo no retorno do Carioca E MAIS: