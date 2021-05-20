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futebol

Pablo Vojvoda prevê uma decisão mais 'parelha' contra o Ceará

Em bom momento no comando do Tricolor, o argentino acredita em equilíbrio na final do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 20:17

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 20:17

Crédito: Felype Cruz/Fortaleza
O início de Pablo Vojvoda no Fortaleza é arrasador. Em quatro partidas, o treinador obteve 100% de aproveitamento e mostra uma ofensividade surpreendente, que rendeu 20 gols.
Diante do ótimo desempenho, o treinador colocou o time na final do Cearense e o rival é o Ceará, eterno adversário do Tricolor.
Apesar do excelente momento dentro de campo, Vojvoda acredita que a decisão será bem diferente dos últimos confrontos, pois o nível do rival é superior.
'Sempre é bom ganhar, mas é verdade que temos que corrigir erros. Fizemos muitas coisas certas, boas, mas a partida de domingo será totalmente diferente. Espero um jogo muito parelho, duas boas equipes vão se enfrentar, jogando por algo importante como é a final', afirmou.

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