Pablo Vojvoda prevê uma decisão mais 'parelha' contra o Ceará

Crédito: Felype Cruz/Fortaleza

O início de Pablo Vojvoda no Fortaleza é arrasador. Em quatro partidas, o treinador obteve 100% de aproveitamento e mostra uma ofensividade surpreendente, que rendeu 20 gols.

Diante do ótimo desempenho, o treinador colocou o time na final do Cearense e o rival é o Ceará, eterno adversário do Tricolor.

Apesar do excelente momento dentro de campo, Vojvoda acredita que a decisão será bem diferente dos últimos confrontos, pois o nível do rival é superior.