Pablo Vojvoda fala sobre a 'evolução' do Fortaleza

‘Foi um jogo muito disputado. O adversário ia propor uma ideia similar a nossa. Jogo de mobilidade. Acho que o Fortaleza teria que estar em um nível muito alto como estivemos no jogo. Penso que o time vem crescendo, foi uma boa partida, bom primeiro tempo, o time cria situações de gol. A troca de jogadores rendeu bem para o time. Não somente nessa partida, mas há quatro, cinco partidas que o time vem evoluindo o seu comportamento’, afirmou.