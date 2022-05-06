Pablo Vojvoda fala sobre a 'evolução' do Fortaleza

Na Arena Castelão, o Fortaleza encarou o River Plate e o duelo terminou empatado por 1 a 1, resultado que ficou ruim para o Tricolor.
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Na coletiva de imprensa, o técnico Pablo Vojvoda destacou o bom desempenho dos jogadores diante de um adversário de alto nível.
‘Foi um jogo muito disputado. O adversário ia propor uma ideia similar a nossa. Jogo de mobilidade. Acho que o Fortaleza teria que estar em um nível muito alto como estivemos no jogo. Penso que o time vem crescendo, foi uma boa partida, bom primeiro tempo, o time cria situações de gol. A troca de jogadores rendeu bem para o time. Não somente nessa partida, mas há quatro, cinco partidas que o time vem evoluindo o seu comportamento’, afirmou.
Com a igualdade dentro de casa, o Fortaleza encerra a 4ª rodada da Libertadores na 3ª colocação da sua chave.