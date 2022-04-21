Pablo Vojvoda exalta a vitória do Fortaleza na Copa do Brasil

Fim da seca de vitórias do Fortaleza na temporada. Pela Copa do Brasil, o Leão mostrou a sua força dentro de casa e obteve uma ótima vantagem em cima do Vitória por 3 a 0.

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Quem comemorou o resultado foi o técnico Pablo Vojvoda, que elogiou o espírito do seu elenco na Arena Castelão.

‘Eu acho que no primeiro tempo, os primeiros 15 minutos, nosso time teve uma intensidade de jogo com bola muito alta. Criou situações de jogo. Necessitava ganhar a partida. Depois de quatro derrotas com muita dor, se viu o espírito dos jogadores. Fizemos um bom jogo com posse de bola, verticalidade, criando situações. O primeiro tempo foi bom, principalmente os primeiros 20 minutos’, afirmou.

Agora, com o triunfo por três gols, o Leão avança com empate ou até mesmo derrota por dois gols de diferença. O reencontro com o Vitória está marcado para 12 de maio, em Salvador.