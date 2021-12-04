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futebol

Pablo Vojvoda exalta a classificação do Fortaleza para a Libertadores

Treinador não escondeu a sua alegria ao ver a festa da torcida e jogadores em campo...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 19:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 19:00

O Fortaleza entrou para história. Ao bater o Juventude na Arena Castelão, o Leão carimbou o seu passaporte para disputar a Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após o confronto, o técnico Pablo Vojvoda, emocionado, não escondeu a sua alegria ao ter atingido o grande objetivo da temporada.
'Alegria da torcida é a nossa alegria. Estou muito feliz por ter conseguido ganhar essa partida que era muito importante para nós. Hoje são muitas sensações. O time, os jogadores, tiveram que enfrentar uma partida muito importante quanto ao psicológico. Reconheço isso. Meus agradecimentos e parabéns a todos desse grupo', disparou na coletiva.
Agora, com 55 pontos na classificação, o Fortaleza luta nas próximas duas rodadas para se garantir na fase de grupos ou na fase preliminar do maior torneio de clubes da América.
Crédito: FernandoAlves/ECJuventude

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