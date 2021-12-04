Pablo Vojvoda exalta a classificação do Fortaleza para a Libertadores

O Fortaleza entrou para história. Ao bater o Juventude na Arena Castelão, o Leão carimbou o seu passaporte para disputar a Libertadores da América.

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Após o confronto, o técnico Pablo Vojvoda, emocionado, não escondeu a sua alegria ao ter atingido o grande objetivo da temporada.

'Alegria da torcida é a nossa alegria. Estou muito feliz por ter conseguido ganhar essa partida que era muito importante para nós. Hoje são muitas sensações. O time, os jogadores, tiveram que enfrentar uma partida muito importante quanto ao psicológico. Reconheço isso. Meus agradecimentos e parabéns a todos desse grupo', disparou na coletiva.

Agora, com 55 pontos na classificação, o Fortaleza luta nas próximas duas rodadas para se garantir na fase de grupos ou na fase preliminar do maior torneio de clubes da América.