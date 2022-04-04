Pablo Vojvoda dedica título da Copa do Nordeste ao torcedor do Fortaleza

O Fortaleza está em estado de graça com o seu torcedor. Antes da estreia na Libertadores da América, o Leão faturou a Copa do Nordeste pela segunda vez na história.
Ídolo da torcida, o técnico Pablo Vojvoda não escondeu a satisfação pelo resultado obtido e fez questão de enaltecer os fãs da arquibancada.
‘Ser campeão do Nordeste é muito difícil e o clube consegue pela 2ª vez. Um título como este fica na história do clube e o nosso torcedor está muito feliz. O nosso torcedor merece. A paixão deles inspira muita gente, como na Argentina e o torcedor respira futebol a cada momento. Nós trabalhamos para dar felicidade para o torcedor. Estamos muito felizes em conquistar uma taça como esta’, declarou.
Agora, o Fortaleza deixa de lado a conquista regional e encara a Libertadores da América. O primeiro adversário é o Colo-Colo.