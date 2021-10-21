Pablo Vojvoda assume a responsabilidade por goleada do Fortaleza

O primeiro encontro com o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, foi simplesmente assustador para o elenco do Fortaleza.
Sem a consistência apresentada ao longo da temporada, o Leão foi engolido pelo Galo, que abriu 4 a 0 no marcador.
Chateado com o revés, o técnico Pablo Vojvoda deu a cara na coletiva de imprensa e assumiu a responsabilidade pelo placar.
‘Quando o time perde acho e acredito que é erro. Sim, erro. Eu que tenho que decidir. O time tinha três volantes? Estavam Felipe, Ederson e Vargas. Assumo a responsabilidade, sim’, pontuou Vojvoda.
Agora, cabe ao Fortaleza devolver o marcador se quiser levar para os pênaltis. Vitória por cinco gols de diferença coloca o time na final da Copa do Brasil.