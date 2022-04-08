Pablo Vojvoda analisa o desempenho do Fortaleza na estreia da Libertadores

‘Acho que a avaliação da partida é simples. No primeiro tempo não podemos materializar nosso funcionamento, tanto defensivo quanto ofensivo. Os primeiros 30 minutos custaram, depois o time equilibrou e criou situações. No segundo tempo assistimos a um Fortaleza com um funcionamento melhor e com situações de gols. É uma partida de Libertadores e partidas de Libertadores são muito disputadas. É nossa estreia, mas temos que corrigir erros para continuar nessa competição. E queremos continuar’, destacou.