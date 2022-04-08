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futebol

Pablo Vojvoda analisa o desempenho do Fortaleza na estreia da Libertadores

Na visão do treinador, o Leão do Pici falhou nos primeiros 45 minutos do jogo...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:08
Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Colo-Colo e acabou derrotado por 2 a 1, resultado que determinou o revés na estreia da Libertadores da América.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Nos vestiários, o técnico Pablo Vojvoda analisou a partida e admitiu que a sua equipe pecou na etapa inicial.
‘Acho que a avaliação da partida é simples. No primeiro tempo não podemos materializar nosso funcionamento, tanto defensivo quanto ofensivo. Os primeiros 30 minutos custaram, depois o time equilibrou e criou situações. No segundo tempo assistimos a um Fortaleza com um funcionamento melhor e com situações de gols. É uma partida de Libertadores e partidas de Libertadores são muito disputadas. É nossa estreia, mas temos que corrigir erros para continuar nessa competição. E queremos continuar’, destacou.
Agora, a esperança para recuperar os pontos perdidos em casa será na próxima semana, quando encara o River Plate, no Monumental de Núñez.
Crédito: Foto:ThiagoGadelha/AFP

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