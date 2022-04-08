Pablo Vojvoda analisa o desempenho do Fortaleza na estreia da Libertadores

Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Colo-Colo e acabou derrotado por 2 a 1, resultado que determinou o revés na estreia da Libertadores da América.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Nos vestiários, o técnico Pablo Vojvoda analisou a partida e admitiu que a sua equipe pecou na etapa inicial.
‘Acho que a avaliação da partida é simples. No primeiro tempo não podemos materializar nosso funcionamento, tanto defensivo quanto ofensivo. Os primeiros 30 minutos custaram, depois o time equilibrou e criou situações. No segundo tempo assistimos a um Fortaleza com um funcionamento melhor e com situações de gols. É uma partida de Libertadores e partidas de Libertadores são muito disputadas. É nossa estreia, mas temos que corrigir erros para continuar nessa competição. E queremos continuar’, destacou.
Agora, a esperança para recuperar os pontos perdidos em casa será na próxima semana, quando encara o River Plate, no Monumental de Núñez.