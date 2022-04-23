Pablo Vojvoda analisa desempenho do Fortaleza na decisão do estadual

Se a torcida do Fortaleza se animou com a vitória no meio da semana diante pela Copa do Brasil, ela voltou a se frustrar na noite da última sexta-feira.

Diante do Caucaia, o Leão pouco fez dentro das quatro linhas e ficou no empate em jogo válido pela partida de ida da decisão do Campeonato Cearense.

Na coletiva de imprensa, o técnico Pablo Vojvoda fez uma avaliação sobre o desempenho do time que saiu de campo vaiado.

‘Produzimos situações de gols, criamos situações, não tivemos uma finalização concreta. Eles se defenderam bem, tiveram transições ofensivas, deixamos muitos espaços nas nossas costas e acho que nossa situação de jogo não foi o que esperávamos. Devemos melhorar, tem partidas que não acontece como planejamos e essa é uma delas’, analisou.

O segundo duelo entre Fortaleza e Caucaia será neste domingo, às 18h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão.