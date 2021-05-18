Pablo Vojvoda ainda não vê o Fortaleza pronto para jogar o Brasileirão

Após levar um susto na última edição do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza investiu no mercado de transferências e ainda trabalha na reformulação do elenco.
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Uma das novidades veio na comissão técnica, que é encabeçada pelo argentino Pablo Vojvoda, que conseguiu três vitórias e mantém 100% de aproveitamento pelo Leão.
Apesar do bom início, o comandante não se ilude e acredita que o Fortaleza ainda não está no nível ideal para jogar o Brasileirão.
‘Temos que seguir trabalhando. Há adversários muito difíceis no Campeonato Brasileiro. Teremos que manter a humildade, saber o nosso lugar e a partir daí começar o campeonato’, afirmou.