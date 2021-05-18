Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pablo Vojvoda ainda não vê o Fortaleza pronto para jogar o Brasileirão

Treinador acredita que o Leão ainda precisa evoluir para o torneio nacional...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:16
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Após levar um susto na última edição do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza investiu no mercado de transferências e ainda trabalha na reformulação do elenco.
+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos
Uma das novidades veio na comissão técnica, que é encabeçada pelo argentino Pablo Vojvoda, que conseguiu três vitórias e mantém 100% de aproveitamento pelo Leão.
Apesar do bom início, o comandante não se ilude e acredita que o Fortaleza ainda não está no nível ideal para jogar o Brasileirão.
‘Temos que seguir trabalhando. Há adversários muito difíceis no Campeonato Brasileiro. Teremos que manter a humildade, saber o nosso lugar e a partir daí começar o campeonato’, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados