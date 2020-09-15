Pablo treina pela segunda vez na semana e aumenta chance de atuar

O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda e, assim como na segunda, teve o atacante Pablo em campo nas atividades com bola. Ele está recuperado de lesão muscular no tronco sofrida há 12 dias e depende da reação aos treinos para ficar disponível para enfrentar o River Plate, às 19h de quinta-feira, no Morumbi, pela Libertadores.
Na entrevista coletiva que concedeu após o empate com o Santos, no sábado, Fernando Diniz não descartou a presença do camisa 9 no duelo com os argentinos - disse que ainda não sabia se poderia contar com ele. Antes, em entrevista após a vitória sobre o Fluminense, havia falado em "duas ou três semanas" de ausência para o artilheiro.O jogo contra o River ocorrerá exatos 14 dias após Pablo se machucar. Ele sentiu durante a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no Mineirão, e ficou fora contra Flu e Santos.
Se puder jogar e for escalado como titular, Pablo ocupará a vaga de Luciano, que tem três partidas de suspensão a cumprir na Libertadores. Caso não conte com o artilheiro, o mais provável é que Diniz utilize Brenner no setor. Paulinho Boia, Gonzalo Carneiro e Toró seriam outras alternativas.
Um provável São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Igor Gomes; Gabriel Sara, Vitor Bueno e Pablo.
Dos 40 inscritos na Libertadores, cinco estão fora: Daniel Alves, Liziero, Walce e Rojas, machucados, além do suspenso Luciano.