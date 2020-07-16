Pablo titular e Paulinho em ascensão: os testes de Diniz em Cotia

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Ao menos 18 jogadores foram testados na equipe titular do São Paulo ao longo dos sete dias que a equipe passou em Cotia. Praticamente não há dúvidas para a reestreia no Paulistão, que deverá ser marcada para a próxima quinta-feira, às 21h, no Morumbi, contra o Red Bull Bragantino, mas Fernando Diniz observou algumas alternativas durante as atividades.

O escolhido para a vaga de Antony, vendido ao Ajax, não é uma surpresa: Pablo, que já era o reserva imediato do garoto antes da pausa das competições, herdou a vaga e começou todos os treinos como titular. O restante do time ficou igual: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato.Mas Pablo não foi o único jogador testado pelo lado direito do ataque. E aí está a surpresa: Paulinho Boia, que vinha treinando em horários alternativos antes da pandemia, é quem mais tem sido testado no lugar de Pablo e aparenta ser a primeira opção de banco para o lado direito do ataque.

O jovem de 22 anos, que é cria de Cotia e teve algumas chances na equipe principal em 2018, vem de empréstimos para Portimonense e São Bento e só não foi emprestado novamente neste ano porque o Cruz Azul o reprovou nos exames médicos devido a uma pequena lesão no joelho. Observá-lo nesta pré-temporada foi uma opção de Diniz, que tem gostado de seu desempenho.

Everton e Gabriel Sara também foram observados nesta vaga, mas ambos têm características bem diferentes das de Antony. Everton costuma jogar pelo lado esquerdo, o que o faz disputar a posição de Vitor Bueno, enquanto Gabriel Sara é mais articulador, o que o coloca na briga com Igor Gomes e Hernanes.

Os volantes Luan e Liziero também foram testados entre os titulares durante as atividades. Liziero, inclusive, mostrou estar um degrau acima do colega e foi o escolhido para começar o treino de quarta-feira no lugar de Tchê Tchê, poupado. Na mesma atividade, Igor Vinícius entrou no lugar de Juanfran e também foi observado.