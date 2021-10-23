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Pablo tem chance de ser titular do São Paulo após um mês

Camisa nove do Tricolor vem numa sequência de seis partidas entre os reservas, Com lesões de Rigoni e Calleri, atacante tem chance de figurar entre os titulares no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 08:00

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Pablo pode ganhar uma chance no time titular do São Paulo depois de um mês na reserva. Com as lesões dos atacantes Calleri e Rigoni, o camisa nove surge como a principal opção do técnico Rogério Ceni para a vaga na equipe. O último jogo do camisa nove entre os onze iniciais foi no dia 22 de setembro, no empate sem gols contra o América-MG, no Morumbi. Naquela época, Pablo foi titular em cinco de sete jogos. No entanto, com as boas atuações de Calleri, Luciano e Rigoni, o jogador deixou de ser utilizado.
Desde então, ele passou a ficar no banco de reservas. Foi assim contra Atlético-MG (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Santos (1 a 1), Cuiabá (0 a 0), Ceará (1 a 1) e Corinthians (1 a 0). No Majestoso, Pablo entrou aos 32 minutos da seg7unda etapa substituindo Calleri, machucado.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Inclusive, com essa participação, o camisa nove atingiu o número de partidas prevista em contrato para o aumento de seu vínculo, que agora vai até o final de 2023. Além do aumento na duração do contrato, o Tricolor terá que pagar uma quantia ao Athletico-PR.
Pablo soma 36 jogos nessa temporada, com 13 gols marcados e quatro assistências, jogando em 2170 minutos. Ele é o artilheiro do time na temporada, na frente de Rigoni (11), Gabriel Sara e Luciano (7). 

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