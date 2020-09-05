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futebol

Pablo sofre lesão muscular no tronco e vira desfalque no São Paulo

Clube não informa o prazo estimado para recuperação do camisa 9, artilheiro da equipe na temporada. Ele se machucou durante o jogo contra o Atlético-MG...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 20:23

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 20:23
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Pablo sofreu uma lesão muscular do lado esquerdo do tronco e não participará do jogo do São Paulo contra o Fluminense, às 16h deste domingo, no Morumbi pelo Brasileirão.
De acordo com o clube, o camisa 9 levou uma pancada durante a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, na quinta-feira, e se apresentou com dores na sexta-feira. Após ser avaliado, ele não participou do treino deste sábado. Não foi informado um prazo de recuperação.
Sem Pablo, a provável escalação do São Paulo passa a ter Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes; Paulinho Boia, Vitor Bueno e Luciano.Pablo sofreu com lesões na temporada passada, sua primeira no Morumbi. Ele passou por uma cirurgia na coluna, teve uma entorse grave no tornozelo e uma lesão na coxa. Neste ano, ainda não havia sofrido com nenhum problema médico.
O centroavante fez sete gols em 30 jogos em 2019. Em 2020, tem os mesmos sete gols em 20 jogos. Ele foi o artilheiro do elenco no ano passado e ocupa este posto mais uma vez neste ano.
Walce, Rojas e Daniel Alves são os outros atletas fora de combate por lesão. Gonzalo Carneiro, fora da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-MG devido a dores musculares, pode reaparecer - o clube não divulga a lista de relacionados.

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