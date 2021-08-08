Pablo, sobre mudança tática no São Paulo: 'Estamos sempre preparados'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo repetiu a boa atuação no esquema 4-4-2 na vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque do time foi o atacante Pablo, autor dos dois gols do triunfo. Após a partida, o camisa nove falou sobre a mudança no estilo de jogo. Para ele, o time está acostumado, pois treina diferentes possibilidades de formações durante a semana e ressaltou sua total confiança na comissão técnica liderada por Hernán Crespo.

- As pessoas ficam muito preocupadas se vamos jogar com linha de três ou linha de quatro. A gente treina as questões táticas, então estamos sempre preparados para jogar com linha de três ou linha de quatro. Já sabemos o que temos que fazer. A forma que a comissão técnica decidir que teremos que jogar, vamos jogar e vamos dar o nosso melhor. Todos já sabem fazer perfeitamente. O que eles decidirem será o melhor para o São Paulo - afirmou.

ATUAÇÕES: Pablo vive noite de artilheiro e leva a maior nota na vitória do São Paulo contra o Athletico-PR