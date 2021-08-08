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futebol

Pablo, sobre mudança tática no São Paulo: 'Estamos sempre preparados'

Camisa nove do Tricolor comentou sobre a formação com quatro defensores utilizada nas partidas contra Palmeiras e Athletico-PR, quando a equipe teve boas atuações...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 14:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo repetiu a boa atuação no esquema 4-4-2 na vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque do time foi o atacante Pablo, autor dos dois gols do triunfo. Após a partida, o camisa nove falou sobre a mudança no estilo de jogo.  Para ele, o time está acostumado, pois treina diferentes possibilidades de formações durante a semana e ressaltou sua total confiança na comissão técnica liderada por Hernán Crespo.
- As pessoas ficam muito preocupadas se vamos jogar com linha de três ou linha de quatro. A gente treina as questões táticas, então estamos sempre preparados para jogar com linha de três ou linha de quatro. Já sabemos o que temos que fazer. A forma que a comissão técnica decidir que teremos que jogar, vamos jogar e vamos dar o nosso melhor. Todos já sabem fazer perfeitamente. O que eles decidirem será o melhor para o São Paulo - afirmou.
ATUAÇÕES: Pablo vive noite de artilheiro e leva a maior nota na vitória do São Paulo contra o Athletico-PR
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO O elenco do São Paulo já se reapresentou na manhã desse domingo, no CT da Barra Funda e começou a preparação para encarar o Alviverde, nesta terça-feira (10), às 21h30, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Taça Libertadores.

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