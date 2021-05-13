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Pablo Siles, do Danubio-URU, acerta chegada por empréstimo ao Vitória

Clube baiano não fez o anúncio oficial, mas equipe que detêm os direitos 'entregou' negociação em seu perfil nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 16:00

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:00

Crédito: Jogador renovou com seu clube antes de rumar para Salvador (Divulgação/Danubio
Mesmo tendo apenas o Brasileirão da Série B em seu horizonte de segunda metade de temporada em 2021, o Vitória reforçou seu setor de meio-campo com a chegada do uruguaio Pablo Siles, revelado e que tem seus direitos ligados ao Danubio-URU.O clube que faz aniversário nessa quinta-feira (13) não se pronunciou oficialmente sobre o tema, mas a equipe do Uruguai não perdeu tempo e acabou "entregando" a negociação ao falar sobre a extensão contratual de Pablo atrelada ao seu empréstimo.
- Pablo Siles renovou seu contrato com o clube até junho de 2023 e foi cedido por empréstimo ao Vitória, do Brasil. O período será de um ano, mas com opção de compra. O jogador manifestou o seu desejo em jogar no exterior e aproveitar essa oportunidade, a qual o apoiamos na decisão. O Danubio destaca seu profissionalismo e adesão a causa cada vez que defendeu nossa camiseta, tanto na base como na equipe principal. O Danubio é sua casa, Pablo. Êxitos no que vier! - colocou o clube na legenda de uma postagem em tom de agradecimento.
Aos 23 anos de idade, essa será a primeira vez que Siles jogará em uma equipe fora o Danubio e, consequentemente, distante de sua terra natal onde acumulou 66 compromissos e um tento assinalado.
Com essa movimentação, o clube do Barradão mantêm uma coerência no sentido de agregar peças mais jovens ao seu plantel especialmente no setor de meio-campo. Para se ter uma ideia, o único nome da posição que ultrapassa a marca dos 25 anos é Fernando Neto, que tem 28.

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