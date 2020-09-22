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futebol

Pablo Santos celebra presença em seleções da rodada na Turquia

Ex-Paysandu, zagueiro brasileiro também acumula passagens por Rússia e Portugal...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 18:55
Crédito: Divulgação / Hatayspor
Recém-chegado ao Hatayspor, o zagueiro Pablo Santos vem se destacando em sua posição na elite da Turquia. O jogador brasileiro, que acumula passagens pelo Paysandu, Marítimo-POR, Braga- POR e Rubin Kazan-RUS, foi selecionado para integrar as duas primeiras seleções da rodada do Campeonato Turco de 2020/21.
Na rodada inicial, a equipe do Pablo Santos venceu por 2 a 0 o Istanbul Basaksehir, atual campeão nacional, e na última segunda-feira empatou sem gols diante do Fenerbahçe. O brasileiro se destacou em ambos os jogos, sendo que neste segundo foi considerado o melhor em campo.
- O Hatayspor é um clube desconhecido, mas graças a Deus começamos o campeonato muito bem com ótimos resultados contra duas grandes equipes. Esperamos ir bem para alcançar os objetivos do clube. Estamos buscando um entrosamento legal com os jogadores que também chegaram recentemente, mas as coisas estão ocorrendo bem. Fiz duas boas partidas e espero dar continuidade ao trabalho - disse Pablo Santos, que acrescentou falando sobre a sua adaptação:
- Aqui tem dois portugueses que estão me ajudando, tem um tradutor e a minha esposa que está aqui para tentarmos nos adaptar rapidamente à cidade - concluiu.
O Hatayspor está disputando a primeira divisão nacional pela primeira vez após conquistar a divisão de acesso na última temporada. Com quatro pontos, o clube do zagueiro brasileiro está na sétima colocação da tabela de classificação da Süper Lig.

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