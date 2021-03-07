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futebol

Pablo ressurge com Crespo e se firma como titular no ataque do São Paulo

Em três jogos sob o comando do argentino, camisa nove marcou dois gols e deu duas assistências. Muito criticado na próxima temporada, ele mostra que deve ser titular...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Se tem um jogador que deu a volta por cima após a chegada do técnico Hernán Crespo no São Paulo, foi o atacante Pablo. Bastante criticado na última temporada, onde amargou a reserva durante boa parte do tempo, o camisa nove vem mostrando um bom futebol com a nova temporada.
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A boa fase vem sendo traduzida nos números. Em três jogos sob o comando de Crespo, Pablo marcou dois gols e deu duas assistências. Além disso, ainda com Vizolli no comando, ele marcou o gol da vitória sobre o Flamengo, que garantiu o São Paulo na fase de grupos da Libertadores.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além do gol diante do Rubro-Negro, Pablo deu assistência para Arboleda marcar no empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, além de marcar contra a Inter de Limeira e anotar um golaço de cobertura no San-São, além de uma assistência no clássico.
Contratado após boa passagem pelo Athletico-PR, o jogador teve dificuldades para se firmar entre os titulares e anotou apenas 19 gols em 83 partidas somando as duas temporadas, além de ser bastante criticado pelos torcedores, que pediram até a saída dele da equipe.
A tendência é que o camisa nove receba cada vez mais chances na equipe titular. Além da boa fase, a posição de centroavante é carente no elenco são-paulino, ainda mais com as saídas de Brenner, ainda na temporada passada e as despedidas do uruguaio Gonzalo Carneiro e do colombiano Tréllez.

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