Pablo ressurge com Crespo e se firma como titular no ataque do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Se tem um jogador que deu a volta por cima após a chegada do técnico Hernán Crespo no São Paulo, foi o atacante Pablo. Bastante criticado na última temporada, onde amargou a reserva durante boa parte do tempo, o camisa nove vem mostrando um bom futebol com a nova temporada.

ATUAÇÕES: Daniel Alves se destaca em goleada do São Paulo contra o Santos

A boa fase vem sendo traduzida nos números. Em três jogos sob o comando de Crespo, Pablo marcou dois gols e deu duas assistências. Além disso, ainda com Vizolli no comando, ele marcou o gol da vitória sobre o Flamengo, que garantiu o São Paulo na fase de grupos da Libertadores.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além do gol diante do Rubro-Negro, Pablo deu assistência para Arboleda marcar no empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, além de marcar contra a Inter de Limeira e anotar um golaço de cobertura no San-São, além de uma assistência no clássico.

Contratado após boa passagem pelo Athletico-PR, o jogador teve dificuldades para se firmar entre os titulares e anotou apenas 19 gols em 83 partidas somando as duas temporadas, além de ser bastante criticado pelos torcedores, que pediram até a saída dele da equipe.