Pablo publica mensagem de despedida para o São Paulo

O atacante Pablo, que deixou o São Paulo recentemente, publicou uma mensagem direcionada ao clube paulista em sua rede social. Na publicação, o jogador também se despede e cita o avô Francisco, que faleceu em março de 2021.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022No texto, Pablo cita os momentos de altos e baixos, lesões, e diz que sua passagem pelo time do Morumbi não foi da forma como planejava, mas que "leva boas memórias, as amizades e a eterna gratidão ao clube".

Pablo rescindiu contrato com o São Paulo na última sexta-feira e está livre no mercado para assinar com outra equipe. A tendência é de que o atacante retorne ao Athletico.