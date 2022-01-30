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futebol

Pablo publica mensagem de despedida para o São Paulo

Atacante usou as redes sociais para se despedir e diz que passagem pelo Tricolor não foi da forma que planejou...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 21:05
O atacante Pablo, que deixou o São Paulo recentemente, publicou uma mensagem direcionada ao clube paulista em sua rede social. Na publicação, o jogador também se despede e cita o avô Francisco, que faleceu em março de 2021.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022No texto, Pablo cita os momentos de altos e baixos, lesões, e diz que sua passagem pelo time do Morumbi não foi da forma como planejava, mas que "leva boas memórias, as amizades e a eterna gratidão ao clube".
Pablo rescindiu contrato com o São Paulo na última sexta-feira e está livre no mercado para assinar com outra equipe. A tendência é de que o atacante retorne ao Athletico.
Crédito: Pablopublicoumensagemdedespedida (Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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