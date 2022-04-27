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futebol

Pablo Mari pode ser peça chave para Arsenal contratar novo defensor

Gunners buscam a chegada de Nahuel Molina, companheiro de Mari na Udinese...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 10:25

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 10:25

Pablo Mari pode ser peça chave na busca do Arsenal por um novo zagueiro. Os Gunners estão interessados na contratação de Nahuel Molina, da Udinese, e o espanhol pode ser oferecido em definitivo para o clube italiano nas negociações, segundo o "MessagerroVeneto".O clube italiano busca conseguir cerca de 30 milhões de euros (R$ 158 milhões) na venda do defensor argentino de 24 anos. Por ser improvável o pagamento desse valor integral pela equipe da Premier League, o ex-jogador do Flamengo, que está emprestado à Udinese, pode entrar na operação.
> Veja a tabela da Premier League
Desde janeiro na Itália, Pablo Mari entrou no lugar de Samir, que se transferiu para o Watford. Em Udine, o espanhol tem sido uma peça importante no elenco dirigido por Gabriele Cioffi na luta da equipe pela manutenção na primeira divisão.
Além do Arsenal, o Atlético de Madrid também estaria interessado na chegada de Molina, embora o clube colchonero não tenha uma moeda de troca imediata para oferecer à Udinese. Os Gunners se colocam em boa posição para a chegada de um possível companheiro para Gabriel Magalhães.
Crédito: PabloMarideveseroferecidocomomoedadetrocapeloArsenalpelachegadadeMolina(Twitter/@PabloMV5

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