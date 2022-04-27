Pablo Mari pode ser peça chave para Arsenal contratar novo defensor

Pablo Mari pode ser peça chave na busca do Arsenal por um novo zagueiro. Os Gunners estão interessados na contratação de Nahuel Molina, da Udinese, e o espanhol pode ser oferecido em definitivo para o clube italiano nas negociações, segundo o "MessagerroVeneto".O clube italiano busca conseguir cerca de 30 milhões de euros (R$ 158 milhões) na venda do defensor argentino de 24 anos. Por ser improvável o pagamento desse valor integral pela equipe da Premier League, o ex-jogador do Flamengo, que está emprestado à Udinese, pode entrar na operação.

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Desde janeiro na Itália, Pablo Mari entrou no lugar de Samir, que se transferiu para o Watford. Em Udine, o espanhol tem sido uma peça importante no elenco dirigido por Gabriele Cioffi na luta da equipe pela manutenção na primeira divisão.

Além do Arsenal, o Atlético de Madrid também estaria interessado na chegada de Molina, embora o clube colchonero não tenha uma moeda de troca imediata para oferecer à Udinese. Os Gunners se colocam em boa posição para a chegada de um possível companheiro para Gabriel Magalhães.