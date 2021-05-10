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Pablo Maia valoriza treinos com Crespo e primeira convocação no São Paulo: 'Semana especial'

Zagueiro, que também atua como volante, comemorou chance dada pelo técnico e projetou o seu futuro para novas oportunidades na equipe principal do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 14:10

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 14:10

Crédito: Divulgação
A partida contra o Mirassol, no último domingo (09), pela rodada final da fase de grupos do Campeonato Paulista, ficará marcada na vida do garoto Pablo Maia. Um dos destaques do sub-20 do São Paulo, o volante, que também atua como zagueiro, foi convocado pela primeira vez no profissional e ficou à disposição do técnico Crespo.
ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz de cabeça, jovens vão bem, e São Paulo empata com o Mirassol
A comissão técnica do argentino vem utilizando muitos jogadores das categorias de base do Tricolor, muito devido ao calendário do futebol brasileiro, que ficou 'espremido' por conta do agravamento da pandemia de Covid-19.
CONFIRA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA! Pablo Maia agradeceu a oportunidade de ser relacionado e também treinar com o grupo principal do São Paulo.
- Foi uma semana muito especial. Já tinha treinado no profissional em outras oportunidades, mas desta vez tive a chance de ser relacionado para a partida. Nós jovens temos de estar preparados para momentos como esse e procurei absorvei tudo que aprendi neste período – ressaltou.
No final de 2020, o polivalente jogador fechou contrato com o Tricolor paulista por três anos. A boa fase do atleta chamou atenção de ídolos da torcida são-paulina, como Lucas Moura e Antony. A dupla celebrou nas redes sociais o momento de Pablo e o chamou de “Luganinho de Cotia”. Apesar de defensor, Pablo também se destacou na base do São Paulo por seus gols. No Campeonato Paulista sub-15, por exemplo, ele fez seis gols e foi um dos artilheiros do time no torneio. Já no Estadual sub-17, ele fez um gol na final e o Tricolor se consagrou campeão da competição.
- Estou à disposição comissão. Busco me aperfeiçoar a cada jogo e treino, sempre buscando essa evolução. Vou seguir o meu trabalho com a mesma seriedade seja na base ou no profissional para que novas oportunidades possam aparecer - concluiu o jogador.

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