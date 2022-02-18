Pablo Maia é considerado craque da partida e comemora primeiro jogo como titular pelo São Paulo

Capitão do São Paulo na Copa São Paulo, Pablo Maia jogou nesta quinta-feira (17) pela primeira vez como titular do profissional. O jovem atleta comentou sobre seu desempenho e reconheceu que a equipe conseguiu se impor durante a partida. O jogador foi considerado o craque da partida.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos- Acho que a gente conseguiu impor nosso jogo, tentamos fazer o jogo, mas eles ficaram bem fechados, a gente só não fez o gol por causa de alguns detalhes que faltaram. Estou muito feliz (com meu momento), primeiro jogo como titular, no Morumbi, e recebendo esse prêmio (de melhor do jogo) - disse o jogador - disse.Com o empate sem gols, o São Paulo segue em segundo lugar do grupo B da tabela do Paulistão, com oito pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo (20) em clássico contra o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro.