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Pablo Maia é considerado craque da partida e comemora primeiro jogo como titular pelo São Paulo

Em sua primeira partida como titular pelo profissional, a cria de Cotia foi considerada como o craque da partida. O Tricolor empatou por 0 a 0 contra a Inter de Limeira...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 00:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 00:21
Jogando em casa, o São Paulo empatou por 0 a 0 contra a Inter de Limeira, em partida válida pelo Campeonato Paulista 2022. Pablo Maia, uma das crias de Cotia, foi um dos grandes destaques do Tricolor.
Capitão do São Paulo na Copa São Paulo, Pablo Maia jogou nesta quinta-feira (17) pela primeira vez como titular do profissional. O jovem atleta comentou sobre seu desempenho e reconheceu que a equipe conseguiu se impor durante a partida. O jogador foi considerado o craque da partida.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos- Acho que a gente conseguiu impor nosso jogo, tentamos fazer o jogo, mas eles ficaram bem fechados, a gente só não fez o gol por causa de alguns detalhes que faltaram. Estou muito feliz (com meu momento), primeiro jogo como titular, no Morumbi, e recebendo esse prêmio (de melhor do jogo) - disse o jogador - disse.Com o empate sem gols, o São Paulo segue em segundo lugar do grupo B da tabela do Paulistão, com oito pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo (20) em clássico contra o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro.
Crédito: PabloMaiafoiumdosdestaquesdapartidadoTricolorcontraaInterdeLimeira(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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