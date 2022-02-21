Pablo Maia 'controla' meio-campo do São Paulo no clássico e ganha elogios de Ceni: 'Foi um dos melhores'

Desde que subiu aos profissionais do São Paulo após a disputa da Copinha, o volante Pablo Maia vem sendo destaque no Tricolor. Ele já disputou quatro partidas, sendo duas como titular, contra Inter de Limeira e Santos. No clássico, inclusive, Pablo recebeu elogios do técnico Rogério Ceni, que o considerou como um dos melhores em campo.

- O Pablo cometeu um erro na Copinha, na semifinal (contra o Palmeiras). O importante é não desistir da pessoa, porque é dedicado, ainda um pouco calado, mas forte fisicamente, ajuda bastante. Ele jogou um futebol bem constante, simples, liso o jogo inteiro, girando muito o jogo. Foi um dos melhores jogadores hoje - disse Ceni.Nascido em Minas Gerais, o jovem atleta começou a jogar no São Paulo em 2017, ainda nas categorias de base. Além de atuar pelo Tricolor, também já jogou pela Portuguesa Santista.

Uma das suas principais participações na equipe foi na final do Paulista Sub-17, em 2019, onde Pablo foi autor de um dos gols decisivos que levou o Tricolor para a disputa de pênaltis contra o Palmeiras. As crias de Cotia foram campeãs.