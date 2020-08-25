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futebol

Pablo iguala marca de 2019 e tem melhor média de gols da carreira

Atacante marcou sete gols em 17 jogos nesta temporada. No ano passado, foi artilheiro do São Paulo com os mesmos sete gols em 30 partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 08:00

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com sete gols e quatro assistências, Pablo é o jogador do São Paulo com mais participação direta em gols em 2020. Em média, esta é a temporada mais artilheira da carreira dele.
O camisa 9, inclusive, já igualou seu número de gols de 2019, primeira temporada no Morumbi. No ano passado, ele sofreu com lesões e ainda assim foi o artilheiro do elenco com sete gols em 30 partidas. Neste ano, é novamente o maior goleador do grupo (um à frente de Daniel Alves) com sete gols em 17 jogos.Em 2020, Pablo marca um gol a cada 2,4 jogos. Em 2018, temporada em que foi às redes mais vezes, ele marcou 18 em 51 partidas pelo Athletico-PR. Ou seja, demorava 2,8 jogos para fazer um gol.
A média atual só não é a melhor do elenco são-paulino porque Luciano, seu novo companheiro de ataque, tem somente duas partidas e já marcou o dele, além de ter dado a assistência para o próprio Pablo anotar contra o Sport.
Na quarta-feira, às 19h, Pablo vai rever o Athletico-PR no Morumbi. A partida é válida pela 11ª rodada e foi adiantada para acomodar a tabela da Libertadores no calendário tricolor.
As temporadas de Pablo:
2020 (São Paulo)7 gols em 17 jogosum gol a cada 2,4 jogos
2019 (São Paulo)7 gols em 30 jogosum gol a cada 4,2 jogos
2018 (Athletico-PR)18 gols em 51 jogosum gol a cada 2,8 jogos
2017 (Athletico-PR)3 gols em 36 jogosum gol a cada 12 jogos
2016 (Athletico-PR)12 gols em 48 jogosum gol a cada quatro jogos
2015 (Cerezo Osaka)8 gols em 40 jogosum gol a cada cinco jogos
2014 (Figueirense/Real Madrid B)4 gols em 24 jogosum gol a cada seis jogos
2013 (Figueirense)8 gols em 27 jogosum gol a cada 3,3 jogos
2012 (Athletico-PR)nenhum gol em nove jogos
2011 (Athletico-PR)nenhum gol em quatro jogos

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