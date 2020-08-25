Pablo iguala marca de 2019 e tem melhor média de gols da carreira

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Com sete gols e quatro assistências, Pablo é o jogador do São Paulo com mais participação direta em gols em 2020. Em média, esta é a temporada mais artilheira da carreira dele.

O camisa 9, inclusive, já igualou seu número de gols de 2019, primeira temporada no Morumbi. No ano passado, ele sofreu com lesões e ainda assim foi o artilheiro do elenco com sete gols em 30 partidas. Neste ano, é novamente o maior goleador do grupo (um à frente de Daniel Alves) com sete gols em 17 jogos.Em 2020, Pablo marca um gol a cada 2,4 jogos. Em 2018, temporada em que foi às redes mais vezes, ele marcou 18 em 51 partidas pelo Athletico-PR. Ou seja, demorava 2,8 jogos para fazer um gol.

A média atual só não é a melhor do elenco são-paulino porque Luciano, seu novo companheiro de ataque, tem somente duas partidas e já marcou o dele, além de ter dado a assistência para o próprio Pablo anotar contra o Sport.

Na quarta-feira, às 19h, Pablo vai rever o Athletico-PR no Morumbi. A partida é válida pela 11ª rodada e foi adiantada para acomodar a tabela da Libertadores no calendário tricolor.

As temporadas de Pablo:

2020 (São Paulo)7 gols em 17 jogosum gol a cada 2,4 jogos

2019 (São Paulo)7 gols em 30 jogosum gol a cada 4,2 jogos

2018 (Athletico-PR)18 gols em 51 jogosum gol a cada 2,8 jogos

2017 (Athletico-PR)3 gols em 36 jogosum gol a cada 12 jogos

2016 (Athletico-PR)12 gols em 48 jogosum gol a cada quatro jogos

2015 (Cerezo Osaka)8 gols em 40 jogosum gol a cada cinco jogos

2014 (Figueirense/Real Madrid B)4 gols em 24 jogosum gol a cada seis jogos

2013 (Figueirense)8 gols em 27 jogosum gol a cada 3,3 jogos

2012 (Athletico-PR)nenhum gol em nove jogos