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futebol

Pablo fala sobre classificação do São Paulo: 'A gente sabe o que tem que fazer'

Atacante, que marcou um hat-trick na goleada por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, comentou sobre a vaga do Tricolor para às oitavas de final do mata-mata nacional...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 21:51

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 21:51

Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net
Autor de um hat-trick na goleada do São Paulo por 9 a 1 contra o 4 de Julho, que valeu a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Pablo comentou sobre a classificação do Tricolor no mata-mata nacional.
ATUAÇÕES: Pablo faz “hat-trick” e comanda goleada histórica do São Paulo diante do 4 de Julho
O camisa nove disse que a equipe não estava satisfeita com os resultados recentes. Antes da classificação, o Tricolor vinha de duas derrotas e um empate, não conseguindo resultados positivos.
TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui - No jogo lá, infelizmente tomamos três gols de bola parada. Aqui tomamos um gol logo de começo, mas a equipe é muito consciente das coisas que tem que fazer. O Crespo nos pede muita intensidade. A gente não estava satisfeito, vínhamos de empate, derrota, então esse resultado é com muito pé no chão. A gente sabe o que tem que fazer, o que o Crespo pede. Classificação importante para nós - afirmou Pablo ao 'SporTV' depois do jogo.
O jogador completou seu centésimo jogo no São Paulo. Com os três gols na noite desta terça, Pablo foi a nove na temporada e se isolou ainda mais na artilharia do elenco.
Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

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