Pablo fala sobre bom momento na temporada e projeta os próximos passos do São Paulo em 2021

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Camisa 9 do São Paulo na campanha do título do Paulistão de 2021, Pablo vive uma ótima fase no clube e vai conquistando cada vez mais a torcida do Tricolor. Próximo de completar 100 gols pela equipe, o atacante falou sobre o bom momento pelo qual passa e projetou os próximos passos do time no Brasileirão.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!

Após ser campeão pela primeira vez com a camisa do São Paulo, Pablo comemorou a situação atual e afirmou que quer mais taças para a coleção.

- Estou muito contente com o momento vivido pelo São Paulo. Nosso time todo está de parabéns e o título do Paulistão nos deu uma confiança muito grande para a sequência da temporada. Estamos com o ânimo renovado. Nossa expectativa é brigar pelos títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Vamos com força total em busca dos nossos objetivos - comentou o atacante.

O Tricolor inicia a sua caminhada no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 21h, no Morumbi, contra o Fluminense. Esta será a oitava vez que o camisa 9 do São Paulo disputa a Série A do torneio nacional. Pablo falou sobre as dificuldades e a competitividade do Brasileirão.

- Eu tenho a opinião que o Brasileirão é o nacional mais difícil do mundo. Quando inicia a competição são vários os candidatos ao título e à medida que a competição vai afunilando cada time entra em campo com um objetivo diferente, seja se manter, buscar uma vaga nas competições internacionais ou brigar pelo título. Em resumo, não tem jogo fácil e chegamos prontos para não batermos na trave como foi na última temporada. O segredo é oscilar o menos possível para conquistarmos a Série A - disse o atacante.Quanto ao adversário da primeira rodada, o Fluminense, Pablo demonstrou bastante respeito, indicando os pontos perigosos do time.

- É um time de muita qualidade e mostrou isso nesta semana ao vencer o River Plate na Argentina. Tem jogadores em ótima fase, como: Luccas Claro, Yago, Nenê e Fred. Precisamos anular os pontos fortes deles para estreamos com o pé direito na Série A. Após a conquista do Paulistão, queremos recolocar o São Paulo na rota da conquista de títulos e, por isso, é importante já iniciar com vitória - afirmou Pablo.VEJA OS PRIMEIROS DEZ JOGOS DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO BRASILEIRO!

Caso entre em campo diante do Fluminense, Pablo chegará à marca de 99 jogos com a camisa do São Paulo, com 96 partidas oficiais e 2 partidas disputadas pela Flórida Cup. O atleta sofreu com graves lesões na coluna e no tornozelo que o fizeram perder muitos jogos.