Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pablo, ex-Corinthians, está de saída do Lokomotiv Moscou

Defensor estava no clube russo desde de 2021, mas está preocupado com as sanções políticas e econômicas que a Rússia deve sofrer por conta do conflito com a Ucrânia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 11:24

Publicado em 01 de Março de 2022 às 11:24

Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, está de saída do Lokomotiv Moscou, segundo Fábio Aleixo. De acordo com as informações do jornalista, o defensor brasileiro está chateado e preocupado com as sanções impostas à Rússia por conta do conflito contra a Ucrânia.O atleta está acertando os últimos detalhes com a diretoria para rescindir seu contrato com a equipe russa, o que deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. O atleta, que estava em Moscou desde janeiro de 2021, irá deixar o país com sua família.
Além de Pablo, o técnico Markus Gisdol anunciou nesta terça-feira que deixa o Lokomotiv Moscou. Em nota, o alemão afirmou que não tem a capacidade de trabalhar em um país que está sendo responsável pela realização de uma guerra e pelo sofrimento de pessoas.
Na última segunda-feira, a Uefa excluiu a participação do Spartak Moscou da Europa League, enquanto a Fifa excluiu a Rússia de participar da Copa do Mundo do Qatar.
Crédito: PabloacertouidaparaoLokomotivMoscouemjaneirode2021(Divulgação/LokomotivMoscou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados