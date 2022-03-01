Pablo, ex-Corinthians, está de saída do Lokomotiv Moscou

Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, está de saída do Lokomotiv Moscou, segundo Fábio Aleixo. De acordo com as informações do jornalista, o defensor brasileiro está chateado e preocupado com as sanções impostas à Rússia por conta do conflito contra a Ucrânia.O atleta está acertando os últimos detalhes com a diretoria para rescindir seu contrato com a equipe russa, o que deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. O atleta, que estava em Moscou desde janeiro de 2021, irá deixar o país com sua família.
Além de Pablo, o técnico Markus Gisdol anunciou nesta terça-feira que deixa o Lokomotiv Moscou. Em nota, o alemão afirmou que não tem a capacidade de trabalhar em um país que está sendo responsável pela realização de uma guerra e pelo sofrimento de pessoas.
Na última segunda-feira, a Uefa excluiu a participação do Spartak Moscou da Europa League, enquanto a Fifa excluiu a Rússia de participar da Copa do Mundo do Qatar.