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Pablo entra no Majestoso e renova contrato com o São Paulo; entenda

Camisa nove foi o escolhido para substituir Calleri no segundo tempo e atingiu o número de partidas prevista em contrato para aumentar o vínculo por mais uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 14:00

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Pablo renovou contrato com o São Paulo por mais uma temporada, até o final de 2023. Isso porque, com a sua entrada no Majestoso, após substituir Calleri, o camisa nove atingiu o número de partidas prevista em contrato para o aumento de seu vínculo. Além do aumento na duração do contrato, o Tricolor terá que pagar uma quantia ao Athletico-PR. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, já tinha adiantado essa situação, em entrevista à Rádio Energia 97.
- Em seu contrato está firmado um 'gatilho' por tempo de clube, no caso esse tempo aconteceu em setembro e por isso nós temos que acertar um valor com o Athletico-PR. Há também uma cláusula de renovação automática de contrato, caso ele entre em campo mais uma vez, o contrato que terminaria no final de 2022 irá ser renovado por mais um ano, terminando em dezembro de 2023 - disse o diretor na semana passada. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Pablo não entrava em campo pelo São Paulo desde o dia 22 de setembro, no empate sem gols com o América-MG. De lá para cá, foram cinco partidas seguidas em sair do banco de reservas até a entrada na vitória sobre o Corinthians.
Nesta temporada, o camisa nove são-paulino tem 36 jogos e 13 gols marcados, sendo o artilheiro do time.

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