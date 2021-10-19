Pablo entra no Majestoso e renova contrato com o São Paulo; entenda

O atacante Pablo renovou contrato com o São Paulo por mais uma temporada, até o final de 2023. Isso porque, com a sua entrada no Majestoso, após substituir Calleri, o camisa nove atingiu o número de partidas prevista em contrato para o aumento de seu vínculo. Além do aumento na duração do contrato, o Tricolor terá que pagar uma quantia ao Athletico-PR. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, já tinha adiantado essa situação, em entrevista à Rádio Energia 97.

- Em seu contrato está firmado um 'gatilho' por tempo de clube, no caso esse tempo aconteceu em setembro e por isso nós temos que acertar um valor com o Athletico-PR. Há também uma cláusula de renovação automática de contrato, caso ele entre em campo mais uma vez, o contrato que terminaria no final de 2022 irá ser renovado por mais um ano, terminando em dezembro de 2023 - disse o diretor na semana passada. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Pablo não entrava em campo pelo São Paulo desde o dia 22 de setembro, no empate sem gols com o América-MG. De lá para cá, foram cinco partidas seguidas em sair do banco de reservas até a entrada na vitória sobre o Corinthians.