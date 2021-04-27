Pablo e Orejuela treinam em campo no São Paulo; veja provável escalação

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

O São Paulo continuou a semana de treinamentos nesta terça-feira (27), no CT da Barra Funda, em preparação para a partida diante do Rentistas (URU), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América.

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A novidade ficou por conta das situações do lateral-direito Orejuela e do atacante Pablo. Assim como aconteceu na segunda, a dupla treinou mais uma vez com o grupo e devem estar à disposição de Crespo para o confronto diante dos uruguaios.