Pablo e Orejuela treinam em campo no São Paulo; veja provável escalação

O São Paulo continuou a semana de treinamentos nesta terça-feira (27), no CT da Barra Funda, em preparação para a partida diante do Rentistas (URU), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América.
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A novidade ficou por conta das situações do lateral-direito Orejuela e do atacante Pablo. Assim como aconteceu na segunda, a dupla treinou mais uma vez com o grupo e devem estar à disposição de Crespo para o confronto diante dos uruguaios.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Orejuela ainda busca estrear pelo São Paulo. Ele, que chegou neste ano, ficou de fora da lista de inscritos na primeira fase do Paulistão, devido a uma lesão no joelho. Já Pablo vem sendo destaque do time na temporada, e já balançou as redes adversárias três vezes. Quem será desfalque é o zagueiro Léo, expulso diante do Sporting Cristal (PER). A tendência é que o ídolo Miranda seja titular na partida, reestreando na competição continental. Sendo assim, um provável time tem: Volpi, Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo (Rojas).