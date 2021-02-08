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futebol

Pablo deve ganhar nova chance no São Paulo após venda de Brenner

O camisa 9 deve ser o titular da equipe no duelo conta o Ceará, nesta quarta-feira (10)...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 18:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Contratado pelo São Paulo em 2018, Pablo, que custou ao clube R$ 26,5 milhões, não correspondeu às expectativas até o momento, virando reserva da equipe. Porém, com a venda de Brenner, o atacante deverá ser o titular na partida contra o Ceará, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi.Veja a situação do São Paulo na tabela do Brasileirão!
O jogador chegou aí Tricolor após ser campeão da Copa Sul-americana pelo Athletico Paranaense, em 2018. Na ocasião, Pablo marcou 4 gols e deu três assistências, anotando, inclusive, o gol do título contra o Júnior Barranquilla (COL).
Crucial para o título e com 12 gols no Campeonato Brasileiro daquele ano, foi contrato ao fim da temporada pelo tricolor, onde, até o momento, não conseguiu replicar o nível das atuações que teve pelo Furacão.Em seu primeiro ano pelo São Paulo, Pablo desfalcou o time após passar por cirurgia no joelho em abril, ficando sem jogar do dia 30 de março ao dia 13 de julho, quando, ao voltar aos gramados e fazer um gol contra o rival Palmeiras, lesionou o ligamento do tornozelo direito, ficando fora por mais tempo.
Outras lesões, no abdômen e na coxa, também impediram que o atleta, que jogou apenas 13 das 38 partidas no Brasileirão daquele ano, conseguisse emplacar uma sequência. Pablo terminou o campeonato com somente 3 gols e 1 assistência, não conseguindo ser a solução para o ataque do Tricolor.
Em 2020, a história foi diferente. Jogou todas as 6 partidas do time pela Libertadores, anotando seus dois gols da competição em um só jogo, contra o Deportivo Binacional na vitória por 5 a 1, no Morumbi.
Porém, com a chegada de Luciano, homem de confiança do então técnico do São Paulo Fernando Diniz, no mês de agosto e com a ascensão de Brenner, Pablo perdeu espaço na equipe e foi para o banco de reservas.
Dos 33 jogos do Tricolor pelo Brasileirão 2020/21, o atacante jogou 27 partidas, ficando fora de somente 6. Entretanto, em apenas 12 dessas ocasiões ele foi titular da equipe, se mostrando mais como um jogador para compor o elenco do que de fato a promessa de gols no ataque são-paulino, como era esperado quando foi comprado.
Com a venda de Brenner para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, Pablo deve ganhar uma oportunidade como titular na partida contra o Ceará, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (10). O time, que ainda, procura treinador, mas está próximo de um acerto com o argentino Hernán Crespo, será comandado pelo técnico interino, Marcos Vizolli.

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