Pablo, destaque da base, assina contrato profissional com o São Paulo

Crédito: Pablo é um dos jovens com grande potencial da base do São Paulo (Divulgação

O dia foi especial para o jovem Pablo, volante do elenco sub-20 do São Paulo. Em alta na base e ganhando cada vez mais espaço no clube do Morumbi, o garoto ganhou o reconhecimento da diretoria do Tricolor e assinou seu primeiro contrato profissional, válido por três temporadas.

- Muito feliz por essa conquista na minha carreira. Agradeço a todos que me ajudaram até aqui, minha família, a 4ComM (empresa de agenciamento de carreira). Agradeço ao São Paulo também por apostar em mim todos esses anos e espero continuar retribuindo esse investimento em campo - festejou o jovem jogador.

Apelidado de Luganinho nas redes sociais por Lucas Moura e Antony, Pablo vem sendo observado pelo técnico Fernando Diniz no CT da Barra Funda. O meio-campista já fez alguns treinos com os profissionais e, aos poucos, vai conquistando seu espaço.