Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pablo, destaque da base, assina contrato profissional com o São Paulo

Apelidado de Luganinho, volante já fez alguns treinos no CT da Barra Funda e foi valorizado pela diretoria do Tricolor. Contrato é válido por três temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 20:27

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 20:27

Crédito: Pablo é um dos jovens com grande potencial da base do São Paulo (Divulgação
O dia foi especial para o jovem Pablo, volante do elenco sub-20 do São Paulo. Em alta na base e ganhando cada vez mais espaço no clube do Morumbi, o garoto ganhou o reconhecimento da diretoria do Tricolor e assinou seu primeiro contrato profissional, válido por três temporadas.
- Muito feliz por essa conquista na minha carreira. Agradeço a todos que me ajudaram até aqui, minha família, a 4ComM (empresa de agenciamento de carreira). Agradeço ao São Paulo também por apostar em mim todos esses anos e espero continuar retribuindo esse investimento em campo - festejou o jovem jogador.
Apelidado de Luganinho nas redes sociais por Lucas Moura e Antony, Pablo vem sendo observado pelo técnico Fernando Diniz no CT da Barra Funda. O meio-campista já fez alguns treinos com os profissionais e, aos poucos, vai conquistando seu espaço.
Natural de Brazópolis, cidade de Minas Gerais com pouco mais de 14 mil habitantes, Pablo tem se destacado também por seus gols. Em 2017, quando jogava na categoria sub-15, o jogador marcou seis gols na campanha do Paulistão. Na última temporada, pelo sub-17, marcou gol na final que garantiu o título estadual aos garotos de Cotia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados