Pablo dedica gol à família e comemora atuação de Rojas

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo goleou a Inter de Limeira por 4 a 0, fora de casa, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Um dos destaques da goleada foi o atacante Pablo, que marcou o segundo gol do Tricolor.

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Ele dedicou o tento à sua família, principalmente sua esposa, que está grávida e o seu avô, que se recupera de uma grave doença e falou sobre as táticas de Crespo no comando da equipe. - Dedico o gol à minha esposa que está gravida, meu avô, meu pai, meu tio. O time está de parabéns. Vamos identificando o que o Crespo quer, entendendo, da forma que o time quer jogar com toques rápidos, de forma vertical. - afirmou o camisa nove ao 'Premiere'.

Pablo também fez questão de elogiar a partida do equatoriano Rojas, que deu assistência para o gol de Luciano e deixou o dele, marcando pênalti. O equatoriano vem voltando ao time depois de sofrer duas graves lesões no joelho. - Muito feliz com a vitória, com o Rojas que fez o gol depois de muito tempo. Ele sofreu bastante - finalizou o jogador.