Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pablo completa sete jogos pelo São Paulo no Brasileirão e não pode mais se transferir para equipes da Série A
futebol

Pablo completa sete jogos pelo São Paulo no Brasileirão e não pode mais se transferir para equipes da Série A

Atacante foi titular na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0 e completou quantidade de jogos em que o jogador fica impossibilitado de jogar em outra equipe do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 21:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 21:51
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo contou com o atacante Pablo na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a sétima partida do camisa nove pelo Tricolor no torneio, o que impossibilita uma transferência dele para outra equipe do Brasileirão.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
Criticado por boa parte da torcida, o jogador foi titular contra os baianos, mas não teve boa atuação e acabou sendo substituído por Galeano.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Recentemente, Pablo recebeu uma sondagem do Internacional, que queria contar com o atacante por empréstimo. No entanto, com esse sétimo jogo pelo São Paulo, ele não poderá mais se transferir para o Colorado e nem para qualquer outra equipe da Série A do Brasileiro.
Apesar do cenário pouco favorável a Pablo no São Paulo, ele ainda é o artilheiro da equipe na temporada, com nove gols marcados. Mesmo assim, ele vem tendo poucas chances com Hernán Crespo e foi titular neste sábado devido ao time misto que o Tricolor atuou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados