Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pablo comemora vitória do São Paulo na Copa do Brasil: 'Boa vantagem'

Atacante, que marcou o segundo gol do Tricolor na vitória sobre o Vasco, falou sobre o triunfo do clube e a situação nas oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 00:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 00:34
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC
O atacante Pablo comemorou a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira (28), que coloca o Tricolor em vantagem no jogo da volta, na próxima semana. O camisa nove marcou o segundo gol do clube do Morumbi na partida. - Muito feliz com o gol, mas principalmente feliz com a vitória, pela forma como a equipe se comportou. Criamos muitas chances de gol, poderíamos ter feito mais – disse o jogador, em entrevista à 'TV Globo', após a partida.
Além da vitória, o camisa nove quebrou um jejum de 50 dias sem marcar. No entanto, ele preferiu comentar sobre o triunfo são-paulino e falou da boa vantagem adquirida para o confronto da volta, no Rio de Janeiro.
ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL - São dois jogos. Um já se foi. Temos uma boa vantagem, mas sabemos da dificuldade que é jogar no Rio de Janeiro, de jogar contra o Vasco, então temos de estar muito concentrados para fazer um bom jogo e trazer essa classificação - finalizou.
Agora, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença em São Januário na próxima quarta-feira (4), às 21h30. Já o Vasco precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para se classificar. Um triunfo por dois gols do Cruzmaltino leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados