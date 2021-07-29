Pablo comemora vitória do São Paulo na Copa do Brasil: 'Boa vantagem'

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

O atacante Pablo comemorou a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira (28), que coloca o Tricolor em vantagem no jogo da volta, na próxima semana. O camisa nove marcou o segundo gol do clube do Morumbi na partida. - Muito feliz com o gol, mas principalmente feliz com a vitória, pela forma como a equipe se comportou. Criamos muitas chances de gol, poderíamos ter feito mais – disse o jogador, em entrevista à 'TV Globo', após a partida.

Além da vitória, o camisa nove quebrou um jejum de 50 dias sem marcar. No entanto, ele preferiu comentar sobre o triunfo são-paulino e falou da boa vantagem adquirida para o confronto da volta, no Rio de Janeiro.

ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL - São dois jogos. Um já se foi. Temos uma boa vantagem, mas sabemos da dificuldade que é jogar no Rio de Janeiro, de jogar contra o Vasco, então temos de estar muito concentrados para fazer um bom jogo e trazer essa classificação - finalizou.