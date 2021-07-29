Pablo cita ginasta Simone Biles ao falar sobre críticas no São Paulo: 'As pessoas não me definem'

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Alvo de fortes críticas por parte da torcida e também da imprensa, Pablo marcou um dos gols do São Paulo na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no Morumbi. Após o jogo, ele comentou sobre ter de corresponder às altas expectativas. Para isso, o atacante traçou um paralelo com Simone Biles, ginasta que se recusou a competir na final do individual geral na Olimpíada de Tóquio justamente pela pressão que vinha afetando sua saúde mental. - A gente viu nas Olimpíadas a Simone Biles falando da questão mental do atleta, das cobranças, das críticas. Não sou aquele cara vidrado em rede social, isso faz mal para o ser-humano em si. As pessoas são muito focadas nas redes sociais. As pessoas têm que entender que não são outras pessoas que definem quem você é - desabafou o jogador do São Paulo, em entrevista coletiva.

Pablo continuou seu desabafo comentando sobre o que acha das críticas sofridas por ele pela torcida. Vale ressaltar que ele não marcava há 50 dias e quebrou esse jejum contra o Vasco. No entanto, ele é o artilheiro do São Paulo na temporada com dez gols marcados.

ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL- Eu sou o que acho que eu sou. As pessoas não me definem. Se falam bem, se falam mal, para mim não tem muita importância. Eu sei de onde vim, quem eu sou, sei das minhas origens. Tenho isso muito tranquilo na minha mente. A crítica faz parte do futebol. Eu tenho muito claro que ninguém me define, quem me define sou eu mesmo. De verdade, não me importo se criticam ou se elogiam. Vou sempre dar meu melhor, meu máximo. Se vou conseguir ou não, é outra história. Mas, vou sempre me dedicar, dar o meu melhor - finalizou.