Pablo analisa vitória do São Paulo: 'Respeitando o que o treinador pede'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Rentistas por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, com gols de Pablo e Reinaldo. O tento do camisa nove, inclusive, foi o de número 10.500 na história do Tricolor.

ATUAÇÕES: Daniel Alves e Pablo se destacam em vitória do São Paulo sobre o Rentistas

Após a partida, o atacante comentou sobre a fase da equipe e rasgou elogios ao técnico Hernán Crespo, que chegou a oitava vitória seguida na temporada,. Pela competição continental, foram cinco gols marcados e nenhum sofrido.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021! - Estamos no começo da temporada ainda, tem muitos jogos, muitos objetivos, mas a equipe está respeitando o que o treinador pede, não só quem começa, mas quem entra no decorrer das partidas também. Estão todos de parabéns - afirmou o jogador em entrevista coletiva.

O São Paulo também chegou a cinco jogos sem sofrer gols na atual temporada. A última vez que o Tricolor teve sua meta vazada aconteceu no confronto com o Guarani, vencido pelos são-paulinos por 3 a 2, no Morumbi.