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futebol

Pablo analisa vitória do São Paulo: 'Respeitando o que o treinador pede'

Camisa nove marcou o primeiro gol do Tricolor na vitória sobre o Rentistas por 2 a 0...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 23:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 23:56
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Rentistas por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, com gols de Pablo e Reinaldo. O tento do camisa nove, inclusive, foi o de número 10.500 na história do Tricolor.
ATUAÇÕES: Daniel Alves e Pablo se destacam em vitória do São Paulo sobre o Rentistas
Após a partida, o atacante comentou sobre a fase da equipe e rasgou elogios ao técnico Hernán Crespo, que chegou a oitava vitória seguida na temporada,. Pela competição continental, foram cinco gols marcados e nenhum sofrido.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021! - Estamos no começo da temporada ainda, tem muitos jogos, muitos objetivos, mas a equipe está respeitando o que o treinador pede, não só quem começa, mas quem entra no decorrer das partidas também. Estão todos de parabéns - afirmou o jogador em entrevista coletiva.
O São Paulo também chegou a cinco jogos sem sofrer gols na atual temporada. A última vez que o Tricolor teve sua meta vazada aconteceu no confronto com o Guarani, vencido pelos são-paulinos por 3 a 2, no Morumbi.
- A melhor defesa começa pelo ataque. Quem joga ali, ajuda, mas nossa defesa está de parabéns, todos que estão jogando ali estão dando conta do recado. Estamos tomando conta do gol do Volpi. Isso facilita para vencermos as partidas - finalizou.

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