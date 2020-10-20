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Özil também não é inscrito na Premier League e ficará até janeiro sem atuar pelo Arsenal

Meio-campista alemão não foi inscrito em nenhuma das
competições disputadas pelos Gunners...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 14:39

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:39

Crédito: AFP
Mesut Özil não jogará pelo Arsenal até, pelo menos, janeiro. Fora da lista da Liga Europa, o meio-campista alemão também não foi inscrito por Mikel Arteta para a disputa da Premier League.Özil ganha cerca de 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9,2 milhões) por mês no Arsenal. O alemão é quem recebe o maior salário do elenco e não vive boa fase.
Com contrato até o final da atual temporada, Özil pode assinar pré-contrato com qualquer clube ainda em janeiro. Caso o Arsenal não o libere antes, o alemão deixará os Gunners de graça em junho.

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