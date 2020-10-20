Özil também não é inscrito na Premier League e ficará até janeiro sem atuar pelo Arsenal

Mesut Özil não jogará pelo Arsenal até, pelo menos, janeiro. Fora da lista da Liga Europa, o meio-campista alemão também não foi inscrito por Mikel Arteta para a disputa da Premier League.Özil ganha cerca de 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9,2 milhões) por mês no Arsenal. O alemão é quem recebe o maior salário do elenco e não vive boa fase.