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futebol

Özil se oferece para pagar salário de mascote demitido do Arsenal

Meio-campista alemão se comprometeu com os vencimentos
do "Gunnersaurus" enquanto for jogador do clube inglês...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 14:13
Crédito: Reprodução/Instagram
Após 27 anos no Arsenal, Jerry Quy, mais conhecido como "Gunnersaurus", foi dispensado. Com um plano de corte de gastos, os Gunners não pretendem mais contar com o antigo funcionário. Assim, Mesut Özil se disponibilizou a pagar os salários do então demitido."Fiquei tão triste que Jerry Quy, também conhecido como nosso famoso e leal mascote Gunnersaurus, e parte integrante do nosso clube foi despedido após 27 anos. Como tal, estou me oferecendo para reembolsar o Arsenal com o salário integral do nosso grande cara verde, enquanto eu for jogador do clube, para que Jerry possa continuar seu trabalho que ele tanto ama", escreveu em seu Twitter. O Gunnersaurus estava presente em partidas no Emirates Stadium, mas com a ausência do público, a direção entendeu que o mascote se tornou dispensável.

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