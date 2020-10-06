Özil se oferece para pagar salário de mascote demitido do Arsenal

Após 27 anos no Arsenal, Jerry Quy, mais conhecido como "Gunnersaurus", foi dispensado. Com um plano de corte de gastos, os Gunners não pretendem mais contar com o antigo funcionário. Assim, Mesut Özil se disponibilizou a pagar os salários do então demitido."Fiquei tão triste que Jerry Quy, também conhecido como nosso famoso e leal mascote Gunnersaurus, e parte integrante do nosso clube foi despedido após 27 anos. Como tal, estou me oferecendo para reembolsar o Arsenal com o salário integral do nosso grande cara verde, enquanto eu for jogador do clube, para que Jerry possa continuar seu trabalho que ele tanto ama", escreveu em seu Twitter. O Gunnersaurus estava presente em partidas no Emirates Stadium, mas com a ausência do público, a direção entendeu que o mascote se tornou dispensável.