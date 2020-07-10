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futebol

Özil pensa na hipótese de deixar o Arsenal ao final da temporada

Jogador alemão tem ainda mais um ano de contrato com o clube inglês, mas vê ciclo no fim...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 21:00

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 21:00

Crédito: Ian KINGTON / AFP
A passagem do meia Mesut Özil pelo Arsenal pode estar perto do fim. De acordo com informações do jornal britânico "The Sun", o atleta, que tem contrato com os Gunners até o final da próxima temporada, está pensando em deixar o Emirates Stadium já nesta janela de verão.
Segundo o periódico, o alemão teria dito a pessoas próximas que seu ciclo havia acabado no clube e que estava pensando na mudança de ares. Ainda de acordo com a publicação, o destino do jogador poderia ser o futebol dos Estados Unidos ou então o Fenerbahçe, da Turquia.
Özil chegou ao Arsenal em 2013, depois de brilhar no Real Madrid. Pelo clube inglês. Ao longos dessas sete temporadas, o jogador atuou 254 vezes com a camisa dos Gunners e marcou 44 gols. O meia também deu 77 assistências. Pela seleção da Alemanha, o camisa 10 ganhou a Copa do Mundo de 2014.

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