Özil pensa na hipótese de deixar o Arsenal ao final da temporada

Crédito: Ian KINGTON / AFP

A passagem do meia Mesut Özil pelo Arsenal pode estar perto do fim. De acordo com informações do jornal britânico "The Sun", o atleta, que tem contrato com os Gunners até o final da próxima temporada, está pensando em deixar o Emirates Stadium já nesta janela de verão.

Segundo o periódico, o alemão teria dito a pessoas próximas que seu ciclo havia acabado no clube e que estava pensando na mudança de ares. Ainda de acordo com a publicação, o destino do jogador poderia ser o futebol dos Estados Unidos ou então o Fenerbahçe, da Turquia.