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futebol

Özil não é inscrito pelo Arsenal para a Liga Europa

Meio-campista alemão também não deve fazer parte
da equipe que jogará a Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 11:44

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:44

Crédito: AFP
O Arsenal enviou a lista de inscritos para a Liga Europa. Com 25 jogadores, a ausência de Mesut Özil é destacada. Segundo o "The Sun", Mikel Arteta também deixará o meio-campista alemão de fora da Premier League. Especula-se que o Arsenal prepara uma proposta de rescisão com o alemão, o que permitiria ao jogador assinar com outro clube a custo zero. O contrato de Özil termina em junho de 2021.
Desde março sem jogar pelos Gunners, Özil é o jogador mais bem pago no elenco e se recusou a baixar os vencimentos durante a pandemia do novo coronavírus.

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