Özil não é inscrito pelo Arsenal para a Liga Europa

O Arsenal enviou a lista de inscritos para a Liga Europa. Com 25 jogadores, a ausência de Mesut Özil é destacada. Segundo o "The Sun", Mikel Arteta também deixará o meio-campista alemão de fora da Premier League. Especula-se que o Arsenal prepara uma proposta de rescisão com o alemão, o que permitiria ao jogador assinar com outro clube a custo zero. O contrato de Özil termina em junho de 2021.