Ozil desabafa sobre corte no elenco para disputa do Campeonato Inglês

Crédito: Ian KINGTON / AFP

Após ficar de fora da lista de atletas do Arsenal que podem participar do Campeonato Inglês, o meio-campista Mesut Ozil quebrou o silêncio e publicou uma nota nas redes sociais dizendo sobre sua frustração com o clube londrino. O campeão do mundo também está fora do plantel disponível para a disputa da Liga Europa.

- Estou extremamente desapontado por não ter sido registrado para a temporada da Premier League. Desde que assinei contrato em 2018, prometi lealdade e fidelidade ao clube que amo, o Arsenal, e me entristece que não tenha sido correspondido. Eu sempre tentei me manter positivo semana após semana de que talvez eu teria uma chance de voltar ao elenco novamente.O jogador também abordou a chegada do técnico Mikel Arteta e afirmou que algumas mudanças aconteceram desde a contratação do espanhol.

- Antes da paralisação por conta do coronavírus, eu estava feliz com o desenvolvimento sob comando de Arteta - estivemos em um bom nível e diria que minhas atuações foram em um bom nível. Mas as coisas mudaram e não fui permitido a jogar futebol pelo Arsenal. Não importa o que aconteça, vou continuar lutando pela minha chance e não deixarei minha oitava temporada com o Arsenal terminar assim.