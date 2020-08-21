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Oxlade-Chamberlain sofre lesão no joelho e pode perder início de temporada no Liverpool

Jogador sofreu contusão durante pré-temporada dos Reds, que é feita na Áustria...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 16:34

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:34

Crédito: Reprodução
O Liverpool terá uma baixa para a Supercopa da Inglaterra, que pode se tornar dor de cabeça para Jürgen Klopp no início da temporada. O meio-campista Alex Oxlade-Chamberlain sofreu uma lesão no joelho e não enfrentará o Arsenal na Community Shield, no dia 29.
- Parece ser muito semelhante à lesão de Jordan Henderson. Não sabemos quanto tempo ele ficará de fora. Tenho certeza que nesta pré-temporada ele não fará nenhum jogo, contra o Arsenal certamente não e então veremos. O próximo jogo é duas semanas depois, mas não sei. Foi muito azar - disse Klopp.
Após a Supercopa da Inglaterra, o campeão da Premier League entrará em campo no dia 12 de setembro contra o Leeds United, na primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogo marcará o duelo do vencedor da primeira com o vencedor da segunda divisão.

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