Oxlade-Chamberlain sofre lesão no joelho e pode perder início de temporada no Liverpool

O Liverpool terá uma baixa para a Supercopa da Inglaterra, que pode se tornar dor de cabeça para Jürgen Klopp no início da temporada. O meio-campista Alex Oxlade-Chamberlain sofreu uma lesão no joelho e não enfrentará o Arsenal na Community Shield, no dia 29.
- Parece ser muito semelhante à lesão de Jordan Henderson. Não sabemos quanto tempo ele ficará de fora. Tenho certeza que nesta pré-temporada ele não fará nenhum jogo, contra o Arsenal certamente não e então veremos. O próximo jogo é duas semanas depois, mas não sei. Foi muito azar - disse Klopp.
Após a Supercopa da Inglaterra, o campeão da Premier League entrará em campo no dia 12 de setembro contra o Leeds United, na primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogo marcará o duelo do vencedor da primeira com o vencedor da segunda divisão.